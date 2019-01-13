Главный тренер сборной Швеции по биатлону Вольфанг Пихлер прокомментировал высказывания своего подопечного Себастьяна Самуэльссона о борьбе с допингом в России.

В интервью Expressen Пихлер заявил, что каждый день проверяет физическую форму Самуэльссона, и если он увидит, что его публичная деятельность мешает тренировкам, то остановит биатлониста и скажет то, что думает. «Но мы живём в условиях демократии, и я не могу помешать ему говорить что-либо», — заявил тренер.

Пихлер предупредил Самуэльссона, что тот бьётся головой об стену в попытках что-то доказать. «Но он молод, и я чувствую, что он получает от этого энергию. Он любит дискутировать, — объяснил специалист. — Иногда ему кажется, что мир интересуется его мнением. Тогда я шучу и говорю, что оно никому не нужно».

Напомним, Самуэльссон является одним из самых радикальных критиков сборной России.