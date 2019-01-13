Бывший игрок московского «Спартака» Ивелин Попов близок к подписанию контракта с «Ростовом».

Как сообщает болгарское издание Gong.bg, «Ростов» улучшил условия изначального предложения, и Попов намерен заключить контракт с клубом.

Покинув «Спартак», полузащитник отказался от переходов в московское «Динамо» и казанский «Рубин». «Рубин» предложил слишком низкую сумму зарплаты, динамовцы были готовы платить Попову примерно € 800 тыс. в год, как и «Ростов». Эти условия не устроили футболиста, и в «Ростове» подняли сумму.

Напомним, из «Спартака» также ушли Александр Самедов, Жано Ананидзе, Роман Ерёменко, Марко Петкович, Артём Тимофеев и Владислав Пантелеев. Ананидзе арендовали «Крылья Советов» — вероятно, в самарском клубе окажется и Самедов, контракт с которым был расторгнут.