Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может возглавить «Манчестер Юнайтед».

По информации The Telegraph, руководство «МЮ» включило Саутгейта в список претендентов. Отмечается, что пригласит специалиста в команду будет непросто, так как его соглашение с Футбольной ассоциацией Англии действует до 2022 года. Напомним, под руководством Саутгейта национальная команда стала четвёртой на чемпионате России 2018.

Также «Юнайтед» рассматривает кандидатуру Маурисио Почеттино, который возглавляет «Тоттенхэм», и находящегося без работы Зинедина Зидана — после завершения сезона 2017/18 он покинул мадридский «Реал».

Вероятно, работу с «Манчестер Юнайтед» продолжит Уле-Гуннар Сульшер, который стал исполняющим обязанности главного тренера команды после увольнения Жозе Моуринью.