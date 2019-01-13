Российский биатлонист Матвей Елисеев пожелал удачи партнёрам по команде в эстафетах в рамках этапа Кубка мира в Оберхофе.

Елисеев не попал в состав четвёрки, за которую выступят Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. В «Инстаграме» Елисеев пожелал удачи сборной России. По его мнению, и мужская, и женская четвёрки способны бороться за самые высокие места.

За женскую сборную побегут Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт. Женская эстафета 4*6 километров стартует в 13:45, мужская 4*7,5 километров- в 16:30.

Напомним, на каждом огневом рубеже биатлонист имеет право использовать три дополнительных патрона. Четвёртая и последующая ошибки отправляют спортсмена на штрафные круги.