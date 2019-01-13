В Калининском районе Санкт-Петербурга появится современный стрелковый комплекс, в котором можно будет проводить соревнованя самого высокого уровня.

Калининский район посетил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов, и он отдал распоряжение завершить строительство комплекса до 1 сентября. Он подчеркнул, что администрация города уже выделила на проект деньги из бюджета.

Комплекс будет расположен в спортивной школе олимпийского резерва №3.

Также Беглов поручил комитету по строительству строить новые школы и детские сады с бассейнами. Кроме того, он распорядился инвентаризировать все спортивные сооружения города, чтобы убедиться, что каждом районе присутствуют спортивные площадки современного типа. По мнению чиновника, в Петербурге должен развиваться массовый спорт — особенно среди молодёжи.