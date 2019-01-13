Бывший тренер московского «Спартака» Олег Романцев дал совет капитану команды Денису Глушакову.

В комментарии «Спорт Экспрессу» Романцев посоветовал Глушакову закрыться на базе команды и пахать — по его словам, это единственно верный рецепт в ситуации футболиста. Напомним, Глушаков конфликтует с фанатами «Спартака» после критики в адрес Массимо Карреры, а также замешан в конфликте с супругой Дарьей, которая намерена отдать спортсмена под суд.

Напомним, ранее стало известно, что супруга футболиста написала заявление в полицию, и Глушакова проверяют из-за угрозы своей жене убийством. По информации СМИ, экспертиза подтвердила, что футболист избивал женщину, нанося ей побои лёгкой степени.

Также Романцев считает, что нынешний состав «Спартака» в сезоне 2018/19 может стать чемпионом. Специалист заявил, что будет посещать каждый домашний матч клуба, и это будет его маленьким вкладом в победу.