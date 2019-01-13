Тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын объяснил отсутствие Ирины Старых в эстафетной четвёрке.

В эфире телеканала «Матч ТВ» Норицын заявил, что на состоянии Старых тяжело сказался декабрьский блок соревнования на Кубке мира, в данный момент у неё наблюдаются сложности по ходовым качествам.

Начинать гонку будет Евгения Павлова, занявшая тринадцатое место в пасьюте. На втором этапе побежит Маргарита Васильева, на третьем — Лариса Куклина. Куклина изначально находится с командой в Оберхофе, однако не принимала участие в двух первых гонках. Финишёром российской четвёрки станет Екатерина Юрлова-Перхт.

Сборная России будет выступать под четвёртым номером. Эстафета начнётся в 13:45.