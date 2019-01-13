Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко обосновал спад результатов француза Мартена Фуркада.

В комментарии «Советскому спорту» Ярошенко предположил, что Фуркад потерял позиции в Кубке мира из-за того, что начал отвлекаться и тратить энергетику на «желчные замечания». Ярошенко отметил, что биатлонист тренируется и хорошо себя чувствовать, но на старте с ним происходит что-то не то — другие бегут быстрее.

По мнению экс-спортсмена, пришло время смены короля, так как биатлон является функциональным видом спорта, в котором нельзя успешно бегать «до седых волос». Ярошенко заключил, что сезон 2018/19 наверняка стал началом заката великого француза.

Напомним, лидером общего зачёта Кубка мира является норвежец Йоханнес Бё, россиянин Александр Логинов идёт вторым.