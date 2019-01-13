В Дрездене стартовали полуфинальные забеги командного спринта свободным стилем в рамках этапа Кубка мира.

В 12:45 начался первый женский полуфинал, в котором принимает участие первая команда России: её представляют Татьяна Алёшина и Наталья Матвеева. Во втором забеге, который стартует в 13:10, побегут Христина Мацокина и Аида Баязитова.

В 13:35 стартует мужская гонка. Оба российских дуэта попали во второй забег, который начнётся в 14:00. За Россию выступят Артём Мальцев и Глеб Ретивых, который 12 января занял второе место в личном спринте. Состав второй команды — Андрей Краснов и Александр Терентьев.

По итогам полуфиналов сформируется состав участников финальных забегов. Финалы начнутся в 14:45.