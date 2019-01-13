На четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе в 13:45 стартовала женская эстафетная гонка 4*6 километров.

На первом этапе выступает Евгения Павлова, занявшая тринадцатое место в пасьюте. На втором этапе побежит Маргарита Васильева, на третьем — Лариса Куклина. Куклина изначально находится с командой в Оберхофе, однако не принимала участие в двух первых гонках. Финишёром российской четвёрки станет Екатерина Юрлова-Перхт.

Сборная России выступает под четвёртым номером. Среди фаворитов — сборные Италии, Украины, Швеции.

Также сегодня, 13 января, пройдёт мужская эстафета, в составе которой выступят Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Мужчины выйдут на старт в 16:30.