Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал, какую тренировочную работу выполнял во время отпуска.

В интервью официальному сайту клуба Ерохин заявил, что закончил сезон с небольшим повреждением и в отпуске лечился: делал необходимые процедуры, рекомендованные врачами команды. Ближе к началу тренировочных сборов физическое состояние игрока полностью прояснится.

Ерохин рассказал, что перед паузой все футболисты получили индивидуальные планы тренировок, и все добросовестно стараются их выполнять.

Он заключил, что отпуск прошёл хорошо. Спортсмен проводил время с семьёй, а под конец отдыха соскучился по работе — захотелось поехать на сборы, увидеться с партнёрами по команде и тренерским штабом.