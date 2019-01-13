На этапе Кубка мира в Дрездене завершились полуфинальные забеги командного спринта свободным стилем.

Из двух женских команд России борьбу в финале продолжит первый по рейтингу дуэт — Татьяна Алёшина и Наталья Матвеева. В своём забеге они финишировали третьими, следом за первой норвежской и второй шведской командами, которые отобрались напрямую. Алёшина и Матвеева прошли в финал по времени — первый полуфинал был намного быстрее второго.

Выступавшие во втором забеге Христина Мацокина и Аида Баязитова не прошли в финал, финишировав на месте. Напрямую прошли американки и шведки.

Обе мужские команды участвовали во втором полуфинале. Артём Мальцев и Глеб Ретивых финишировали вторыми и напрямую отобрались в финал, Александр Терентьев и Андрей Краснов стали седьмыми и квалифицировались в финал по времени.