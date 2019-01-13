Российская биатлонистка Маргарита Васильева упала во время прохождения второго этапа эстафеты в Оберхофе.

Васильева получила эстафету от Евгении Павловой, которая на первом огневом рубеже воспользовалась одним дополнительным патроном, на втором — тремя. Васильева ушла в гонку с отставанием менее чем в полминуты.

Биатлонистки не достигли стрельбища, чтобы начать стрелять из положения лёжа, когда идущая перед Васильевой Франциска Хильдебранд из Германии не удержала равновесие и упала. Васильева попыталась объехать соперницу, но тоже не смогла остаться на ногах.

На первом огневом рубеже Васильева отстреляла без штрафных кругов, использовав один дполнительный