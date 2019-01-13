Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала своё выступление в эстафете на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону.

В прямом эфире телеканала «Матч ТВ» Павлова рассказала, что Оберхофе была тяжёлая погода и тяжёлые спуски, на которых многие биатлонистки падали. Спортсменка поблагодарила сервис-бригаду сборной России — лыжи сработали отлично.

Павлова рассказала, что на первой и второй установке были не такие сильные порывы ветра, а на четвёртой, откуда стреляла она, ситуация была иной. «Я стояла и думала: лишь бы не штрафной круг», — заключила биатлонистка.

На первом огневом рубеже Павлова использовала один дополнительный патрон, на втором — три.

В начале второго этапа на одном из спусков упала Маргарита Васильева.