На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене в 14:45 стартовали финальные забеги командного спринта свободным стилем.

В женский финал отобрались россиянки Татьяна Алёшина и Наталья Матвеева. Они поборются за победу с норвежками Эйде — Фаллой, шведками Нильссон — Дальквист и Ингемардсоттер — Сундлинг. Также среди фаворитов числятся американки и швейцарки. Аида Баязитова и Христина Мацокина не смогли квалифицироваться в финал.

В мужском финале Россию представят Артём Мальцев и Глеб Ретивых, которые стали вторыми в своём полуфинале, а также Александр Терентьев и Андрей Краснов. Им составят конкуренцию дуэты из Норвегии, Франции и Италии.

По правилам командного спринта участники чередуются между собой, каждому предстоит пробежать дистанцию 1,6 километра по три раза.