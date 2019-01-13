Российская биатлонистка Маргарита Васильева прокомментировала своё выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. Спортсменка выступала на втором этапе.

В прямом эфире телеканала «Матч ТВ» Васильева призналась, что после падения ей было очень сложно собраться с мыслями. Тренеры кричали, что ей нужно бежать спокойно, и у неё получилось чисто отработать на огневых рубежах.

Также биатлонистка рассказала, что после падения повредила манжет на ботинке, что мешало ей отталкиваться: нога подустала. Васильева добавила, что немка Франциска Хильдебранд, из-за которой произошло падение, после завершения этап подошла к ней и извинилась.

Ранее гонку прокомментировала выступавшая на первом этапе Евгения Павлова.