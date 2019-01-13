Сборная России выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе. За команду выступали Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт.

Евгения Павлова отработала первую стрельбу с одним дополнительным патроном, вторую — с тремя. Маргарита Васильева упала в начале второго этапа, но это не сказалось на её стрельбе — она достала один доппатрон на лёжке и отстреляла чисто стойку.

На третьем этапе выступала Лариса Куклина, которая идеально прошла оба огневых рубежа. На четвёртом Екатерина Юрлова-Перхт работала против немки Дениз Херманн и на огневом рубеже из положения лёжа оказалась лучше соперницы.

Сборная Германии стала второй, третьими финишировали представительницы Чехии.