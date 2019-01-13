Малышко и Куклина в новой форме. Фото: СБР

Малышко и Куклина в новой форме. Фото: СБР

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала своё выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.

В прямом эфире телеканала «Матч ТВ» Куклина призналась, что переживала за стрельбу, боясь, что не справится, хотя тренеры делали ставку именно на её надёжность. «Боялась не оправдать ожиданий. Хорошо что всё получилось», — заключила биатлонистка.

Напомним, Куклина прошла оба огневых рубежа без промахов — ей не понадобились дополнительные патроны.

Ранее выступление в эстафете прокомментировали Евгения Павлова и Маргарита Васильева. На последнем этапе за команду бежала Екатерина Юрлова-Перхт.

Россия одержала победу. Сборная Германии стала второй, третьими финишировали представительницы Чехии.