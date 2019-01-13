Петербургская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала победу в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.

В прямом эфире телеканала «Матч ТВ» выступавшая на последнем этапе биатлонистка призналась, что всегда мечтала финишировать с российским флагом, и сегодня это удалось. Она безумно рада за команду: «Девчонки отработали просто феноменально».

Юрлова-Перхт также поблагодарила болельщиков за поддержку. Она призналась, что перед стартом у неё было желание не подвести команду и доработать гонку так, как это было возможно.

Также победу прокомментировали Евгения Павлова, Маргарита Васильева и Лариса Куклина. Сборная Германии стала второй, третьими финишировали представительницы Чехии.