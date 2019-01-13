Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене завершился командными спринтами свободным стилем.

Россия отметилась подиумом в мужской гонке: третье место заняли Артём Мальцев и Глеб Ретивых. Россияне уступили двум норвежским командам: Эрику Вальнесу и Синдре Скару, Полу Голбергу и Эйрику Брандсдалю. Александр Терентьев и Андрей Краснов стали пятыми, помимо призёров пропустив вперёд дуэт из Швейцарии.

Женщины не смогли завоевать медалей из-за обидного падения. В финале Россию представляли Татьяна Алёшина и Наталья Матвеева, команда заняла в финале последнее десятое место. Победу снова одержали шведки — Стина Нильссон и Майя Дальквист. На втором месте — их соотечественницы Йонна Сундлинг и Ида Ингемарсдоттер, третьи — норвежки Мари Эйде и Майкен Касперсен Фалла.