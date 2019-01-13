На четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе в 16:30 стартовала мужская эстафетная гонка 4*7,5 километров.

В составе российской сборной выступят Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

Отметим, в первой эстафете сезона, состоявшейся в декабре 2018 года в Хохфильцене, из этой четверки стартовали Малышко и Логинов, и вместе с Елисеевым и Латыповым заняли четвертое место.

Напомним, на каждом огневом рубеже биатлонист имеет право использовать три дополнительных патрона. Четвёртая и последующая ошибки отправляют спортсмена на штрафные круги.

Ранее сборная России выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе. За команду выступали Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт. Сборная Германии стала второй, третьими финишировали представительницы Чехии.