Тренерский штаб СКА огласил состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против подольского «Витязя».

В воротах сыграет Магнус Хелльберг, на скамейке запасных останется Игорь Шестеркин.

Первое звено: Владислав Гавриков — Давид Рундблад, Максим Карпов — Павел Дацюк — Сергей Плотников;

Второе звено:Андрей Зубарев — Артем Земченок, Андрей Кузьменко — Алексей Бывальцев — Александр Барабанов;

Третье звено: Антон Белов — Артем Зуб, Никита Гусев — Николай Прохоркин — Наиль Якупов;

Четвертое звено: Владислав Семин, Олег Ли — Илья Каблуков — Евгений Кетов — Даниил Огирчук.

Напомним, матч между СКА и «Витязем» состоится в Петербурге и начнется в 17:00. Петербургские армейцы идут на втором месте в Западной конференции после 46 встреч с 76 набранными очками. Подольский клуб занимает седьмую строчку на Западе с 50 баллами.

Следующий матч петербургский клуб проведет 15 января дома против нижнекамского «Нефтехимика», «Витязь» в этот же день на выезде встретится с минским «Динамо».