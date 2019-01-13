Тренерский штаб СКА огласил состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против подольского «Витязя».
В воротах сыграет Магнус Хелльберг, на скамейке запасных останется Игорь Шестеркин.
Первое звено: Владислав Гавриков — Давид Рундблад, Максим Карпов — Павел Дацюк — Сергей Плотников;
Второе звено:Андрей Зубарев — Артем Земченок, Андрей Кузьменко — Алексей Бывальцев — Александр Барабанов;
Третье звено: Антон Белов — Артем Зуб, Никита Гусев — Николай Прохоркин — Наиль Якупов;
Четвертое звено: Владислав Семин, Олег Ли — Илья Каблуков — Евгений Кетов — Даниил Огирчук.
Напомним, матч между СКА и «Витязем» состоится в Петербурге и начнется в 17:00. Петербургские армейцы идут на втором месте в Западной конференции после 46 встреч с 76 набранными очками. Подольский клуб занимает седьмую строчку на Западе с 50 баллами.
Следующий матч петербургский клуб проведет 15 января дома против нижнекамского «Нефтехимика», «Витязь» в этот же день на выезде встретится с минским «Динамо».