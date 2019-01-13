Российский полузащитник Александр Самедов официально стал футболистом самарских «Крыльев Советов».

Об этом сообщает сайт волжского клуба. Отмечается, что бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России будет выступать в «Крыльях Советов» под 19-м номером.

Напомним, соглашение «Спартака» с Самедовым было расторгнуто 5 января. Хавбек является воспитанником красно-белой команды. За «Спартак» полузащитник отыграл 109 матчей и провел 15 мячей.

В составе сборной России Александр провел 53 матча и забил семь голов, а также дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018 в России, на котором вышел на поле в пяти встречах. Он также участвовал в Кубке конфедераций-2017, сыграв в трех матчах и забив один гол.

«Крылья Советов» по итогам первой части чемпионата российской премьер-лиги занимаются 13-ю строчку в турнирной таблице.