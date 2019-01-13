В матче 19-го тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» одержал домашнюю победу над «Леванте» со счетом 1:0.

Единственный мяч в составе мадридцев забил французский нападающий Антуан Гризманн на 57-й минуте с пенальти.

Отметим, после этой победы серия команды Диего Симеоне без поражений продлилась до 16 встреч: «Атлетико» одержал девять побед и семь матчей свел вничью. «Леванте» потерпел третье поражение в четырех последних играх.

После 19 матчей мадридский клуб идет на втором месте в таблице испанской Примеры, набрав 38 очков. Клуб из Валенсии занимает 11-ю строчку с 23 баллами.

Следующий матч «Атлетико» проведет 16 января дома против «Жироны», «Леванте» днем позже в гостях сыграет с «Барселоной». Встречи пройдут в рамках 1/8 финала Кубка Испании.