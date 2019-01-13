В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» дома одержала победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 4:2.

В составе новосибирцев по шайбе забросили Никита Шашков на 9-й минуте, Жильбер Брюле на 44-й минуте, Егор Миловзоров на 53-й минуте и Максим Казаков на последней минуте встречи.

У башкирского клуба по голу сумели забить Линус Умарк на 5-й минуте и Владимир Жарков на 50-й минуте.

После 48 матчей команда Александра Андриевского идет на десятом месте в таблице Восточной конференции КХЛ с 38 очками.

Подопечные Николая Цулыгина провели на два матча больше и располагаются на шестом месте в Восточной конференции, набрав 60 баллов.

Следующий матч клуб из Новосибирска проведет 15 января дома против «Сочи». «Салават Юлаев» в этот же день в Балашихе встретится с омским «Авангардом».