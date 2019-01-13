Петербургский СКА забросил вторую шайбу подольскому «Витязю» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Через две минуты после первой шайбы гол забил Николай Прохоркин с передачи Никиты Гусева.

Ранее на 4-й минуте отличиться удалось Сергею Плотникову с передачи Артема Зуба, гол засчитали после видеопросмотра.

Отметим, встреча началась в 17:00 по московскому времени и проходит в Ледовом дворце.

Со стартовым составом команды Ильи Воробьева можно ознакомиться здесь.

В данный момент петербургские армейцы идут на втором месте в Западной конференции после 46 встреч с 76 набранными очками. Подольский клуб занимает седьмую строчку на Западе с 50 баллами.

Следующий матч петербургский клуб проведет 15 января дома против нижнекамского «Нефтехимика», «Витязь» в этот же день на выезде встретится с минским «Динамо».