Российский биатлонист Евгений Гараничев прокомментировал мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе

«Немного волнуюсь, но нас девчонки воодушевили», — сказал Гараничев. По его словам, российские биатлонисты смотрели и переживали за девушек и поздравили их, а те пожелали мужчинам удачи.

«На этом кураже у нас так складывается гонка», — добавил россиянин в эфире «Матч ТВ».

Он отметил, что не думал про остальных, а был сконцентрирован на себе и просто отработал установку, закрыл и побежал.

Напомним, в составе российской сборной выступят Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

В данный момент российская команда идет первой в гонке.

Ранее сборная России выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе. За команду выступали Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт. Сборная Германии стала второй, третьими финишировали представительницы Чехии.