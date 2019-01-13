Сборная России выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе. За команду выступали Евгений Гараничев, Максим Цветков, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

Второе место заняла сборная Франции в составе Антонина Гигонна, Симона Дестье, Кентена Фильон-Майе и Мартена Фуркада.

Третьей финишировала команда Австрии в составе Тобиаса Эберхарда, Симона Эдера, Доминика Ландертингера и Юлиана Эберхарда.

Для россиян эта победа стала первой за последние два года — ранее Россия побеждала в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене.

Напомним, ранее сборная России выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе. За команду выступали Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт.