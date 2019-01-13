Российский биатлонист Дмитрий Малышко поделился мнением о своем выступлении в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.

По словам Малышко, когда он подходил на стойку, то вспоминал лучшие моменты и слышал всех зрителей. Ему не хотелось их подводить, и потому спортсмен выжимал максимум.

«Трасса была мокрой, значительно тяжелее бежать – ноги просто сводит», — добавил биатлонист в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сборная России выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе. За команду выступали Евгений Гараничев, Максим Цветков, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

Второе место заняла сборная Франции в составе Антонина Гигонна, Симона Дестье, Кентена Фильон-Майе и Мартена Фуркада.

Третьей финишировала команда Австрии в составе Тобиаса Эберхарда, Симона Эдера, Доминика Ландертингера и Юлиана Эберхарда.