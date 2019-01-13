Аргентинский главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне может возглавить английский «Манчестер Юнайтед», сообщает The Mirror.

По информации источника, манкунианцы связывались со специалистом, чтобы оценить его интерес к работе в английском клубе. Отмечается, что руководство «Манчестера» ищет тренера на долгосрочную перспективу.

Ранее директор «Мольде» сказал, что исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер должен вернуться в норвежский клуб в мае.

Отметим, ранее стало известно, что норвежский тренер Уле-Гуннар Сульшер стал вторым специалистом в истории «Манчестер Юнайтед», который смог выиграть первые четыре встречи во главе команды в чемпионате Англии.

В декабре 2018-го сообщалось, что главными претендентами на пост наставника «МЮ» стали бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан и наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.