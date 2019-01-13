В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА одержал домашнюю победу над подольским «Витязем» со счетом 3:1.

В составе победителей по шайбе забросили Сергей Плотников на 4-й минуте, Николай Прохоркин на 6-й минуте и Никита Гусев на 56-й минуте.

В составе подмосковного клуба на 9-й минуте шайбу забросил Алексей Макеев.

Отметим, встреча началась в 17:00 по московскому времени и проходит в Ледовом дворце.

Со стартовым составом команды Ильи Воробьева можно ознакомиться здесь.

В данный момент петербургские армейцы идут на втором месте в Западной конференции после 47 встреч с 78 набранными очками. Подольский клуб занимает восьмую строчку на Западе с 50 баллами.

Следующий матч петербургский клуб проведет 15 января дома против нижнекамского «Нефтехимика», «Витязь» в этот же день на выезде встретится с минским «Динамо».