Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о победе российских сборных в эстафетах и рассказал, почему Фуркаду было неприятно снова уступить Логинову.

«Эти победы – приятный предвестник того, что наши сборные на правильном пути, и все идет вверх по поступательной. Главным условием сегодня в таком тяжелом климате было минимальное использование дополнительных патронов, с чем справились наши спортсмены. Этого было достаточно, чтобы хорошо выступить», — сказал Васильев в разговоре с корреспондентом Nevasport.

Президент Федерации биатлона Петербурга считает, что Фуркаду было неприятно наблюдать за победой сборной России после своего недовольного выступления в сторону россиян.

«Выступление сборной только косвенно является ответом на обвинения Фуркада в адрес Логинова. Я больше, чем уверен, что Фуркаду это все неприятно, учитывая его негативный пассаж в адрес российской команды. А сегодня ему еще и нос утерли. Настроение наши ребята ему здорово подпортили», — заявил Васильев.

Обладатель двух золотых медалей ОИ добавил, что пока наша команда не может считать главным фаворитом на следующем этапе Кубка мира, но россияне возвращают былые позиции.

«Рано говорить, что на следующем этапе Кубка мира наша команда будет главным фаворитом. Мы всегда считались фаворитами, и никогда эту нишу не оставляли. Но был период, когда наши результаты упали, но сейчас, похоже, все возвращается обратно. Вместе с тем надо подождать еще двух январских этапов, и можно будет посмотреть, правильно ли все делают наши тренеры и спортсмены», — подытожил Васильев.

Напомним, сборная России выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе. За команду выступали Евгений Гараничев, Максим Цветков, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

Ранее женская сборная России также выиграла эстафету на этапе Кубка мира. В составе команды выступили Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт.