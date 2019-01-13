В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ петербургский «Зенит» дома обыграл «Нижний Новгород» со счетом 103:78 (19:15, 32:25, 27:19, 25:19).

Наилучшей результативностью в матче отметился легкий форвард петербуржцев Марко Симонович, который набрал 16 очков. У нижегородской команды 15 баллов набрал Антон Астапкович, выступающий на той же позиции.

Отметим, встреча проходила в КСК «СИБУР АРЕНА» и началась в 17:00 по московскому времени.

Эта победа стала для «Зенита» третьей подряд: ранее сине-бело-голубые одолели хорватскую «Цедевиту» и пермскую «Парму».

Встреча против «Пармы» в рамках Единой лиги ВТБ стала для нового главного тренера «Зенита» Джоана Плазы первой победной у руля команды и прервала шестиматчевую проигрышную серию клуба.

Следующий матч «Зенит» проведет дома 15 января против «Андорры» в рамках Кубка Европы, «Нижний Новгород» встретится с турецким «Банвитом» в Лиге чемпионов.