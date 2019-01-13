В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги омский «Авангард» дома одержал победу над московским «Спартаком» со счетом 3:1.

В составе омичей дубль на 25-й и 56-й минутах оформил Тэйлор Бек, еще одну шайбу забросил Илья Михеев на 39-й минуте.

У московского клуба единственным голом отличился Каспарс Даугавиньш на 14-й минуте встречи.

После 51 матча команда Боба Хартли идет на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ с 69 очками.

Подопечные Игоря Уланова провели на два матча меньше и располагаются на шестом месте в Западной конференции, набрав 54 балла.

Следующий матч клуб из Омска проведет 15 января на «Арене Балашиха» против уфимского «Салавата Юлаева». «Спартак» в этот же день в Астане встретится с местным «Барысом».