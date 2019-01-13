Нападающий петербургского СКА Сергей Плотников поделился мнением о победе своей команды над подольским «Витязем» (3:1).

По словам Плотникова, он не сказал бы, что матч с «Витязем» был тяжелым, но у СКА были проблемы с реализацией.

Игрок, слова которого приводит «Чемпионат», отметил, что у ворот СКА было немного моментов, а вратарь армейцев не особо принимал участие в игре.

Напомним, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА одержал домашнюю победу над подольским «Витязем» со счетом 3:1.

В составе победителей по шайбе забросили Сергей Плотников на 4-й минуте, Николай Прохоркин на 6-й минуте и Никита Гусев на 56-й минуте.

В составе подмосковного клуба на 9-й минуте шайбу забросил Алексей Макеев.

Следующий матч петербургский клуб проведет 15 января дома против нижнекамского «Нефтехимика», «Витязь» в этот же день на выезде встретится с минским «Динамо».