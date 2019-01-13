Большой биатлон вернулся в Россию, когда никто уже не ждал. Русские биатлонисты победили в обеих эстафетах на этапе Кубка мира в Оберхофе — подобного золотого дубля в командных гонках не было уже 13 лет.

В 2006-м триумфаторами были Анна Богалий, Ольга Анисимова, Ирина Мальгина и Наталья Гусева (Сорокина), Иван Черезов, Дмитрий Ярошенко, Максим Чудов и Сергей Рожков. Для кого-то — уже полулегендарные фамилии. А в этот раз эстафетный дубль многие увидели впервые — даже те, кто считает себя довольно опытными болельщиками с десятилетним стажем.

Евгения Павлова в роли забойщицы показала себя достойно, несмотря на то, что это её вторая эстафета на Кубке мира. На лёжке — один дополнительный патрон, на стойке — все три: Павлова прошла по лезвию ножа. Казалось, всё кончено: заминка на стрельбе непременно повлечёт за собой отставание, а потом произойдёт то, к чему за многие годы уже привыкли — катастрофическое отставание ходом. Будет сперва полминуты, потом минута, полторы…

…Но Евгения не только не отставала — она стремительно летела вслед за неудержимой в Оберхофе Витоцци. Россия проигрывает всего ничего после первого этапа — когда такое было?

Второй этап в исполнении Маргариты Васильевой начался неудачно. Не удержалась на ногах немка Франциска Хильдебранд, и Васильева не сумела её объехать, как ни старалась. «Теперь точно всё», — наверняка подумалось всем. Дебютантка эстафет Васильева и без того нестабильна на рубежах, а после падения точно не сдюжит.

…Но Маргарита вытащила всего один доппатрон на лёжке, а стойку отстреляла без промахов, кажется, сама в это не поверив.

На третий этап она отправила Ларису Куклину — дебютантку не просто кубковых эстафет, а Кубка мира в принципе. Случиться могло что угодно, и в случае провала никто бы не сказал Куклиной плохого слова — сослались бы на тренерский штаб, который предпочёл её опытной Старых.

…Но Лариса не промазала ни разу — закрыла все десять мишеней, а болельщики смотрели на свои телеэкраны, раскрыв рты. Когда она вылетела со стрельбища первой, хотелось себя ущипнуть — ну ведь российские биатлонистки так не могут.

Екатерина Юрлова-Перхт отправилась на дистанцию заключительного этапа бок о бок с немкой Дениз Херманн — быстроногой экс-лыжницей, которая стала отъезжать от россиянки с первых метров. Юрлова не стала с головой бросаться в погоню, решив рассчитывать на стрельбу.

…Они стояли на последней изготовке, и время словно отмоталось назад, во времена сурового соперничества России и Германии в прошлом десятилетии. Казалось, вот-вот мелькнёт красная шевелюра Кати Вильхельм, а бессменный Губерниев прокричит в микрофон: «Скачи, Зайка, скачи!!!»

Это и вправду напоминало чемпионат мира 2009 года, когда на фоне допингового скандала россиянки взяли золото. Зайцева тогда закрыла все мишени, а немецкая соперница ушла на штрафной круг. Точно так же было и сейчас: Юрлова-Перхт умчалась в гонку, а Херманн предстояло отмерить лишние метры.

«Финишировать с флагом — это была моя мечта!» — рассказывала сияющая Екатерина после финиша. Девушки радовались и даже плакали, а меньше чем через час пришли болеть за сборную России в мужской гонке.

За Максима Цветкова на первом этапе было боязно: в сборную он отобрался через «Ижевскую винтовку», в спринте показал невыразительное выступление, да и в общем никогда не славился балансом чистой стрельбы и быстрого хода, несмотря на титул чемпиона мира в эстафете.

…Но Максим закрыл десять из десяти, а на последнем круге упорно цеплялся за быстроногих соперников и передался в числе лидеров.

На втором этапе бежал Евгений Гараничев — тот самый, который в эстафетах чего только ни творил: заезжал на несколько штрафных кругов, приседал и далее по списку. В Сочи-2014 Гараничева в эстафету даже не поставили — несмотря на то, что он был единственным в команде медалистом личной гонки.

…Но Евгений хладнокровно поразил десять мишеней без использования доппатронов и обозначил для России преимущество. Пока отыгрываемое — но очень многообещающее.

Уверенное начало в исполнении Цветкова, точная работа стереотипно ненадёжного Гараничева — снова дежавю. Анхольц. 2007-й. Черезов, Чудов, Ярошенко, Круглов. Один дополнительный патрон на четверых, полутораминутный отрыв и золото чемпионата мира. Черезов никогда не подводил на первом этапе, а Чудов в эстафетных гонках забывал о нестабильной стрельбе.

…Потом магия чуть развеялась — Дмитрий Малышко выбил с первой попытки не все мишени, но методично поразил пять с шести выстрелов на обоих рубежах. Король Оберхофа снова в деле — 2013-м Дмитрий сделал здесь золотой хет-трик.

Александр Логинов на последнем этапе стрелял в своём стиле быстро, но не совсем точно. Тем не менее, он обошёлся без штрафных кругов и на минуту опередил безупречного на стрельбище Мартена Фуркада. Логинов с флагом — пожалуй, довольно нелицеприятное зрелище для великого француза.

Нельзя не упомянуть и тех, кто стоял за скобками этих побед. Новый президент СБР Владимир Драчёв сделал правильные назначения, сформировал правильную атмосферу и уверенно ведёт сборную обратно к вершине. Он вернул на пост тренера Анатолия Хованцева, которого в 2011-м году тогдашний президент Михаил Прохоров оправил в отставку прямо в прямом эфире Губерниева. Сейчас Хованцев празднует вместе со своими подопечными.

Биатлон вернулся в Россию — хорошо, если надолго.