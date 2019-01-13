В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский ЦСКА дома одержал победу над минским «Динамо» со счетом 3:0.

В составе московского клуба по шайбе забросили Максим Шалунов на 12-й минуте, Андрей Светлаков, на 32-й минуте и Антон Слепышев на 37-й минуте.

Эта победа стала четвертой для ЦСКА в последних пяти матчах.

После 48 встреч команда Игоря Никитина идет на первом месте в Западной конференции Континентальной хоккейной лиге с 82 очками, клуб из Минска сыграл столько же матчей и занимает предпоследнее, 11-е, место в Западной конференции с 32 баллами.

Следующий матч московский ЦСКА проведет 15 января дома против магнитогорского «Металлурга», команда Андрея Сидоренко в этот же день дома примет подольский «Витязь».