В матче 22-го тура английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на выезде одержал победу над «Тоттенхэм Хотспур» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий манкунианцев Маркус Рэшфорд с передачи Поля Погба на 44-й минуте встречи.

Отметим, эта победа стала шестой для исполняющего обязанности главного тренера «МЮ» Уле-Гуннара Сульшера, который стал лучшим наставником команды в истории по этому показателю.

После 22 матчей команда Уле-Гуннара Сульшера набрала 41 очко и занимает шестое место в таблице чемпионата Англии, «Тоттенхэм» с 48 баллами идет на третьем месте в чемпионате.

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» сыграет дома против «Брайтона» 19 января, «Тоттенхэм» 20 января на выезде встретится с лондонским «Фулхэмом».