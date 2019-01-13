В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги братиславский «Слован» дома потерпел поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» со счетом 3:6.

В составе победителей дубль на 28-й и 41-й минутах оформил Дэн Секстон, еще по шайбе забросили Илья Крикунов на 2-й минуте, Никита Трямкин на 7-й минуте, Найджел Доус на 8-й минуте и Стефан Да Коста на последней минуте матча.

В составе словакского клуба дубль на 17-й и 34-й минуте встречи оформил Патрик Лампер, еще один гол забил Матуш Сукель на 45-й минуте.

После 50 матчей команда Владимира Орсага идет на последнем, 12-м, месте в Восточной конференции КХЛ с 27 очками, клуб из Екатеринбурга провел на одну встречу меньше и занимает первое место на Востоке с 77 баллами.

Следующий матч братиславский клуб проведет 15 января дома против челябинского «Трактора», команда Андрея Мартемьянова в этот же день в гостях встретится с рижским «Динамо».