Аргентинский нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси поставил уникальный рекорд в матче 19-го тура чемпионата Испании против «Эйбара» (3:0).

31-летний форвард сумел забить в этой игре, и гол стал для него 400-м в 435-й встрече чемпионата Испании. Месси стал первым в истории футболистом, кому покорилась эта отметка.

Отметим, нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду занимает второе место по голам в испанской Примере. Роналду забил 311 мячей в 292 играх за мадридский клуб.

На третьей строчке по числу голов в Ла Лиге идет Тельмо Сарра, который забил за баскский «Атлетик» 251 гол в 277 встречах.

Напомним, в 17 играх текущего сезона Лионель Месси забил 17 голов и сделал десять результативных передач. Аргентинец забил восемь мячей в последних пяти турах.