Главный тренер подольского «Витязя» Валерий Белов поделился мнением о поражении своей команды от петербургского СКА (1:3).

По словам Белова, его команда очень робко начала и полностью проиграла первый период. Он считает удачей, что «Витязь» в первом периоде не пропустил еще больше.

Белов добавил, что, когда было большинство, игроки его команды зацепиться за очки, но совсем слабо сыграли в нем. Тренер отметил, что в матче было мало бросков. «Если не бросаешь, и голов не бывает, поэтому такой результат», — сказал Белов, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА одержал домашнюю победу над подольским «Витязем» со счетом 3:1.

В составе победителей по шайбе забросили Сергей Плотников на 4-й минуте, Николай Прохоркин на 6-й минуте и Никита Гусев на 56-й минуте.

В составе подмосковного клуба на 9-й минуте шайбу забросил Алексей Макеев.

Следующий матч петербургский клуб проведет 15 января дома против нижнекамского «Нефтехимика», «Витязь» в этот же день на выезде встретится с минским «Динамо».