Грузинский полузащитник московского «Спартака» Жано Ананидзе на правах аренды стал игроком самарских «Крыльев Советов».

Об этом сообщает официальный сайт волжан. Отмечается, что за «Крылья Советов» футболист будет выступать под десятым номером.

Ранее сообщалось, что Жано Ананидзе может стать игроком голландского «Витесса». Отмечалось, что клуб из Арнема хочет арендовать футболиста до конца сезона, а сам Ананидзе готов на понижение в заработной плате.

Отметим, грузинский игрок выступает за «Спартак» с 2009 года. Вместе с красно-белыми он становился чемпионом России в сезоне-2016/17, а в составе «Ростова» выигрывал Кубок России в сезоне-2013/14, когда выступал за дончан на правах аренды под руководством нынешнего главного тренера «Крыльев Советов» Миодрага Божовича.

Кроме того, в «Крылья Советов» перешел другой бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов.