Итальянский полузащитник петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал, что хотел бы сыграть в одной команде с Криштиану Роналду.

По словам Маркизио, он хотел бы поиграть за «Ювентус» с Криштиану Роналду, но теперь это в прошлом.

«Теперь я в «Зените», у нас есть важные цели, мы хотим выиграть чемпионат и вернуться в Лигу чемпионов», — сказал Маркизио, слова которого приводит Sky Sport Italia.

Ранее итальянский полузащитник «Зенита» рассказал, что не жалеет о том, что покинул «Ювентус» и признался, что рассчитывает добиться больших успехов с сине-бело-голубыми.

Напомним, Маркизио перешел в «Зенит» в начале сентября 2018 года в статусе свободного агента. Предыдущим клубом итальянца был туринский «Ювентус», в котором футболист провел 12 лет.