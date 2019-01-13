Бывший футболист «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал о сорвавшемся переходе в «Барселону».

По словам Аршавина, ему некогда было жалеть о неудавшемся переходе в «Барселону».

«Не плакал и не убивался. Раз жизнь так распорядилось – значит, так правильно. Почему переход не сложился? «Зенит» меня не хотел никуда отпускать. Был еще вариант с «Тоттенхэмом», но тогда эта команда по статусу была заметно ниже «Арсенала», — сказал Аршавин, слова которого приводит Sportbox.

Футболист отметил, что, если бы ему позвонили из «Барселоны», он сразу бы поехал.

На вопрос, играл ли бы Аршавин на каталонский клуб бесплатно, россиянин ответил, что играл бы, но недолго, потому что у него большая семья.

Напомним, Аршавин объявил об уходе из «Кайрата» и профессионального футбола. В его последнем матче «Кайрат» разошёлся миром с карагандинским «Шахтёром». В сентябре он приезжал вместе с «Кайратом» на стадион «Санкт-Петербург» и сыграл против «Зенита».