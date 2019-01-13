В матче 19-го тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» на домашнем стадионе разгромила «Эйбар» со счетом 3:0.

В составе сине-гранатовых дубль оформил Луис Суарес. Уругваец отличился на 19-й и на 59-й минутах. Еще один гол забил Лионель Месси на 53-й минуте с передачи того же Суареса.

После 19 матчей «Барселона» лидирует в таблице Ла Лиги с 43 очками. «Эйбар» занимает 16-ю строчку с 22 баллами.

Следующий матч команда Эрнесто Вальверде проведет 17 января в Кубке Испании против «Леванте». «Эйбар» в рамках чемпионата Испании 21 января встретится с другим каталонским клубом — «Эспаньолом».

В матче чемпионата Испании сине-гранатовые 20 января встретятся с «Леганесом».

Отметим, «Барселоне» предстоят матчи 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона» Первый матч состоится 19 февраля, ответный — 13 марта.