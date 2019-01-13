Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о ситуации вокруг Александра Кокорина и Павла Мамаева.

По словам Аршавина, Кокорин и Мамаев сделали плохой поступок, и они понимают, что так себя вести нельзя. Аршавин отметил, что Кокорин в обычной жизни — нормальный, добрый и веселый человек.

«Никто никогда не подумал бы, что он мог в таком участвовать. Надеемся, что он как можно скорее вернется к футболу», — сказал экс-футболист в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 5 декабря суд продлил арест футболистов ещё на два месяца — таким образом, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев пробудут в СИЗО «Бутырка» до 8 февраля. Спортсмены оказались под арестом за участие в двух драках. Ранее суд не согласился отпустить их под домашний арест, несмотря на поручительство за Кокорина «Зенита» и лично Сергея Семака.

Также по итогам апелляции мера пресечения для нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева осталась прежней.