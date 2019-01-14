Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился мнением о поражении своей команды от «Манчестер Юнайтед» (0:1).

По словам Почеттино, «Тоттенхэм» делал все, чтобы выиграть матч. Тренер считает, что его команда доминировала и создала много моментов.

«Это был потрясающий второй тайм, я так рад. Команда была фантастической, второй тайм был для «Тоттенхэма» лучшим с тех пор, как я возглавил команду», — заявил аргентинский тренер, слова которого приводит ВВС.

Почеттино добавил, что Де Хеа сделал 11 сэйвов, был выдающимся и по праву является лучшим игроком этой встречи.

Напомним, в матче 22-го тура английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на выезде одержал победу над «Тоттенхэм Хотспур» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий манкунианцев Маркус Рэшфорд с передачи Поля Погба на 44-й минуте встречи.

После 22 матчей команда Уле-Гуннара Сульшера набрала 41 очко и занимает шестое место в таблице чемпионата Англии, «Тоттенхэм» с 48 баллами идет на третьем месте в чемпионате.

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» сыграет дома против «Брайтона» 19 января, «Тоттенхэм» 20 января на выезде встретится с лондонским «Фулхэмом».