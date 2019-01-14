Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о победе своей команды над «Тоттенхэмом» (1:0).

По словам Сульшера, обыграть в гостях «Тоттенхэм» является фантастикой, и «Манчестеру» пришлось нелегко во втором тайме, но у команды есть хороший вратарь.

Тренер отметил, что манкунианцы планировали проводить скоростные атаки за счет быстрых Марсьяля и Рэшфорда, а также смышленых Погба и Лингарда. По мнению Сульшера, Рэшфорд блестяще реализовал свой момент, а пас Погба сделал половину гола.

Сульшер подчеркнул, что вратарь Давид де Хеа сыграл фантастически.

«Очевидно, что он провел отличный матч, совершив 11 сейвов. Два из них были потрясающими, но в остальных моментах он сыграл так, как мы от него ждем», — сказал норвежец.

Напомним, в матче 22-го тура английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на выезде одержал победу над «Тоттенхэм Хотспур» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий манкунианцев Маркус Рэшфорд с передачи Поля Погба на 44-й минуте встречи.

Отметим, эта победа стала шестой для исполняющего обязанности главного тренера «МЮ» Уле-Гуннара Сульшера, который стал лучшим наставником команды в истории по этому показателю.