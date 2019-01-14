Российская теннисистка Мария Шарапова пробилась во второй круг Открытого чемпионата Австралии. В матче первого круга россиянка встерчалась с британской спортсменкой Харриет Дарт и одержала уверенную победу со счётом 6:0, 6:0.

Продолжительность поединка составила 1 час 3 минуты, за это время Шарапова не выполнила ни одной подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть из одиннадцати брейк-пойнтов. На счету британской спортсменки три двойные ошибки и ни одного эйса.

За выход в следующий круг соревнований Шараповой предстоит поспорить с теннисисткой из Швеции Ребеккой Петерсон. В игре первого круга Петерсон одержала победу над румынкой Сораной Кырстей, матч завершился в двух сетах — 6:4, 6:1.

Турнир Australian Open стартовал сегодня, 14 января.