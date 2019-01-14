Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал результаты мужской эстафетной гонки, которая состоялась в немецком Оберхофе в рамках четвертого этапа Кубка мира. Победу одержала команда России, сборная Франции заняла второе место.

Фуркад отметил особенности погоды, характерные для Оберхофа, и сообщил, что принимает участие в немецком этапе уже на протяжении десяти лет, но ни разу не бежал в подходящих условиях.

Что касается результата гонки, француз признал, что его команда могла рассчитывать на победу только в том случае, если бы ошибся россиянин Александр Логинов, бежавший на четвёртом этапе. «Трудно было надеяться на лучшее без провала Логинова», — заявил Фуркад.

Напомним, эстафетная гонка состоялась вчера, 13 января. В составе российской команды бежали Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.